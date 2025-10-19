Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    В Джалилабаде при столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека

    Происшествия
    • 19 октября, 2025
    • 11:35
    В Джалилабаде при столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека

    В Джалилабадском районе на участке старой трассы Алят-Астара, проходящем через город Гёйтепе, произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает муганское бюро Report, автомобиль марки "ВАЗ-2106" выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой марки Mercedes.

    В результате происшествия пострадали четыре человека. Они были доставлены в Джалилабадскую районную центральную больницу. В настоящее время их личности устанавливаются.

    По факту ведется расследование.

    Джалилабадский район ДТП пострадавшие
    Фото
    Cəlilabadda iki avtomobil toqquşub, dörd nəfər xəsarət alıb

    Последние новости

    11:44

    ХАМАС отверг обвинения США в нарушении соглашения о прекращения огня в Газе

    Другие страны
    11:35
    Фото

    В Джалилабаде при столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека

    Происшествия
    11:19

    Азербайджанские боксеры успешно стартовали на чемпионате Европы в Монтенегро

    Индивидуальные
    11:12

    Эксперт: США предупредили Иран о нападении на ядерные объекты

    В регионе
    11:04

    В ТРСК проходят президентские выборы

    Другие страны
    11:03

    Месси стал лучшим бомбардиром регулярного сезона МЛС

    Футбол
    10:43

    В американском Мэриленде в ДТП пострадали не менее 11 человек

    Другие страны
    10:30

    В Азербайджане начинается месячник "Чистый воздух"

    Внутренняя политика
    10:29

    ВСУ атаковали дронами газоперерабатывающий завод в Оренбурге

    В регионе
    Лента новостей