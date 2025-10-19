В Джалилабаде при столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека
Происшествия
- 19 октября, 2025
- 11:35
В Джалилабадском районе на участке старой трассы Алят-Астара, проходящем через город Гёйтепе, произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает муганское бюро Report, автомобиль марки "ВАЗ-2106" выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой марки Mercedes.
В результате происшествия пострадали четыре человека. Они были доставлены в Джалилабадскую районную центральную больницу. В настоящее время их личности устанавливаются.
По факту ведется расследование.
