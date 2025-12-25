Yasamal və Xəzər rayonlarında iki nəfər dəm qazından zəhərlənərək ölüb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    • 25 dekabr, 2025
    • 08:57
    Bakıda iki nəfər dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, Yasamal rayonu, Ü.Əkbərov küçəsində kirayə yaşayan Muradov Faiq Yusif oğlu evin həyətində yerləşən hamam otağında çimərkən dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    Bundan başqa, Xəzər rayonu Binə qəsəbəsi, Qardaşxan küçəsi, nömrəsiz fərdi yaşayış evində yaşayan Qasımova Xəyalə Asif qızının yaşadığı evdə dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır.

