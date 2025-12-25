Yasamal və Xəzər rayonlarında iki nəfər dəm qazından zəhərlənərək ölüb
Hadisə
- 25 dekabr, 2025
- 08:57
Bakıda iki nəfər dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
"Report" xəbər verir ki, Yasamal rayonu, Ü.Əkbərov küçəsində kirayə yaşayan Muradov Faiq Yusif oğlu evin həyətində yerləşən hamam otağında çimərkən dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
Bundan başqa, Xəzər rayonu Binə qəsəbəsi, Qardaşxan küçəsi, nömrəsiz fərdi yaşayış evində yaşayan Qasımova Xəyalə Asif qızının yaşadığı evdə dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
09:09
AZAL təyyarənin qəzaya uğramasının bir ili münasibətilə İkinci Fəxri Xiyabanda onların məzarları ziyarət edilibHadisə
09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.12.2025)Maliyyə
09:07
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (25.12.2025)Maliyyə
09:00
Ağdam şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıbDaxili siyasət
09:00
"Barselona" Bundesliqa klubunun müdafiəçisinin transferini nəzərdən keçirirFutbol
08:57
Yasamal və Xəzər rayonlarında iki nəfər dəm qazından zəhərlənərək ölübHadisə
08:48
Pxenyan ən yeni zenit raketlərini sınaqdan keçiribDigər ölkələr
08:12
Foto
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunurİnfrastruktur
08:05