    В Ясамальском и Хазарском районах два человека погибли от отравления угарным газом

    Происшествия
    • 25 декабря, 2025
    • 09:16
    В Ясамальском и Хазарском районах два человека погибли от отравления угарным газом

    В Баку в результате отравления угарным газом погибли два человека.

    Как сообщает Report, в Ясамальском районе столицы в арендованном доме на улице У.Акбарова от отравления угарным газом в ванной комнате погиб Мурадов Фаиг Юсиф оглу.

    Еще один аналогичный случай произошел в Хазарском районе Баку. В собственном доме на улице Гардашхан в поселке Бина от отравления угарным газом погибла Гасымова Хаяла Асиф гызы.

    По обоим фактам проводится расследование.

    Yasamal və Xəzər rayonlarında iki nəfər dəm qazından zəhərlənərək ölüb

