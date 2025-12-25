В Ясамальском и Хазарском районах два человека погибли от отравления угарным газом

В Баку в результате отравления угарным газом погибли два человека.

Как сообщает Report, в Ясамальском районе столицы в арендованном доме на улице У.Акбарова от отравления угарным газом в ванной комнате погиб Мурадов Фаиг Юсиф оглу.

Еще один аналогичный случай произошел в Хазарском районе Баку. В собственном доме на улице Гардашхан в поселке Бина от отравления угарным газом погибла Гасымова Хаяла Асиф гызы.

По обоим фактам проводится расследование.