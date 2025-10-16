İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Bakıda avtomobilin vurduğu 57 yaşlı qadın iki gün sonra ölüb

    Hadisə
    • 16 oktyabr, 2025
    • 09:01
    Bakıda avtomobilin vurduğu 57 yaşlı qadın iki gün sonra ölüb.

    "Report"un xəbərinə görə, hadisə paytaxtın Nizami rayon ərazisində qeydə alınıb.

    1985-ci il təvəllüdlü Tural Balakişiyevin idarə etdiyi "KiA Sorento" markalı avtomaşınla piyada 1968-ci il təvəllüdlü Nuralışı Gülər Xəlil qızını vurub. Piyada aldığı xəsarətlə xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq qadın ötən gün ölüb.

    Fakla bağlı cinayət işi başlanılıb.

    Qəza Nizami rayonu Cinayət işi Xəstəxana
