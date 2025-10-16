Bakıda avtomobilin vurduğu 57 yaşlı qadın iki gün sonra ölüb
Hadisə
- 16 oktyabr, 2025
- 09:01
Bakıda avtomobilin vurduğu 57 yaşlı qadın iki gün sonra ölüb.
"Report"un xəbərinə görə, hadisə paytaxtın Nizami rayon ərazisində qeydə alınıb.
1985-ci il təvəllüdlü Tural Balakişiyevin idarə etdiyi "KiA Sorento" markalı avtomaşınla piyada 1968-ci il təvəllüdlü Nuralışı Gülər Xəlil qızını vurub. Piyada aldığı xəsarətlə xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq qadın ötən gün ölüb.
Fakla bağlı cinayət işi başlanılıb.
