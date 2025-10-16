В Баку 57-летняя женщина погибла от травм, полученных в ДТП

В Баку скончалась 57-летняя женщина, пострадавшая в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Низаминском районе столицы. Автомобиль KIA Sorento, за рулем которого находился Турал Балакишиев, сбил пешехода - Гюлер Нуралышы, 1968 года рождения.

Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу, несмотря на усилия врачей, женщина скончалась спустя два дня.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведется расследование.