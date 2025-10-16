Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Происшествия
    • 16 октября, 2025
    • 09:20
    В Баку 57-летняя женщина погибла от травм, полученных в ДТП

    В Баку скончалась 57-летняя женщина, пострадавшая в результате дорожно-транспортного происшествия.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Низаминском районе столицы. Автомобиль KIA Sorento, за рулем которого находился Турал Балакишиев, сбил пешехода - Гюлер Нуралышы, 1968 года рождения.

    Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу, несмотря на усилия врачей, женщина скончалась спустя два дня.

    По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    ДТП Баку пешеходы
    Bakıda avtomobilin vurduğu 57 yaşlı qadın iki gün sonra ölüb

