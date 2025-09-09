Rusiya klubunun yeddi futbolçusu zəhərlənib
Futbol
- 09 sentyabr, 2025
- 13:28
Rusiyanın "Brouk Boyz" klubunun yeddi futbolçusu zəhərlənib.
"Report"un məlumatına görə, kütləfi zəhərlənmə komandanın "Saturn"a qarşı keçirəcəyi ölkə kubokunun oyunundan əvvəl baş verib.
Onlar infeksiyaya Divnomorskda yoluxublar. Artıq bəzi oyunçular bu səbəbdən xəstəxanaya da yerləşdirilib.
Qeyd edək ki, "Saturn" - "Brouk Boyz" oyunu sentyabrın 11-də keçiriləcək.
Son xəbərlər
14:25
Kambocalı ekspert: "Asiya ölkələri qlobal çağırışlara birgə cavab verə biləcək"Biznes
14:24
BMTM nümayəndəsi: Dayanıqlı inkişaf üçün yalnız bərpaolunan enerji zonalarının yaradılması kifayət etmirXarici siyasət
14:23
Azərbaycan klubu daha bir legioner basketbolçu ilə anlaşıbFutbol
14:22
Noyabrda "Təhsilin İnkişafı Forumu 2025" keçiriləcəkElm və təhsil
14:19
İcraçı direktor: ABŞ missiyasının səfərinin səbəbi Orta Dəhlizdə imkanları müəyyən etməkdirXarici siyasət
14:19
Rusiya hökumətinin nümayəndə heyəti DəməşqdədirDigər ölkələr
14:15
ADSEA: Duz gölünə çirkab su axıdanlar cərimələnəcəkİnfrastruktur
14:14
Kaya Kallas: Moskva Ukrayna ilə danışıqlar masasına oturmalı olacaqDigər ölkələr
14:11