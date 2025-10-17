İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu

    "Real"ın qapıçısı İngiltərə klubunda dünya çempionunu əvəzləyə bilər

    Futbol
    • 17 oktyabr, 2025
    • 13:08
    Realın qapıçısı İngiltərə klubunda dünya çempionunu əvəzləyə bilər

    İspaniya təmsilçisi "Real"da çıxış edən ukraynalı qapıçı Andrey Lunin karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər.

    "Report" "Fotbolltransfers" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "Aston Villa" klubu 26 qolkiperlə maraqlanır.

    Premyer Liqa komandası onu argentinalı dünya çempionu Emiliano Martinesin potensial əvəzləyicisi hesab edir.

    Madrid klubu Lunin üçün 25-30 milyon avro istəyir.

    Qeyd edək ki, 2018-ci ildə "Real"a keçən ukraynalı qapıçı cari mövsüm heyətə düşməkdə çətinlik çəkir.

    Andrey Lunin Real Madrid Aston Villa klubu transfer

    Son xəbərlər

    13:26

    Dövlət borcunun idarəedilməsi ilə bağlı strategiyanın növbəti mərhələsinin hazırlıqlarına başlanılıb

    Maliyyə
    13:25

    Qırğızıstanda Azərbaycanla birgə fondun dəstəyi sayəsində kovrolin istehsalı müəssisəsi yaradılacaq

    Biznes
    13:22

    Azərbaycan dəyişkən faiz dərəcəli borcunun xüsusi çəkisini 16 %-ə endirib

    Maliyyə
    13:18

    Orxan Nəzərli: "İqtisadiyyatın şəffaflıq səviyyəsinin mütəmadi qiymətləndirilməsi əhəmiyyətlidir"

    Biznes
    13:15

    Azərbaycanın zəmanət portfelinin dəyəri 11 milyard manata yaxındır

    Maliyyə
    13:14

    Dünya Şəhərsalma Forumuna hazırlıq işlərinə başlanılıb

    İnfrastruktur
    13:14

    Göyçayda avtomobil su kanalına aşıb, sürücü ölüb

    Hadisə
    13:10
    Foto
    Video

    Füzuli sakini: Bura köçəndən sanki yenidən doğulmuşam

    Qarabağ
    13:08

    "Real"ın qapıçısı İngiltərə klubunda dünya çempionunu əvəzləyə bilər

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti