"Real"ın qapıçısı İngiltərə klubunda dünya çempionunu əvəzləyə bilər
Futbol
- 17 oktyabr, 2025
- 13:08
İspaniya təmsilçisi "Real"da çıxış edən ukraynalı qapıçı Andrey Lunin karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər.
"Report" "Fotbolltransfers" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "Aston Villa" klubu 26 qolkiperlə maraqlanır.
Premyer Liqa komandası onu argentinalı dünya çempionu Emiliano Martinesin potensial əvəzləyicisi hesab edir.
Madrid klubu Lunin üçün 25-30 milyon avro istəyir.
Qeyd edək ki, 2018-ci ildə "Real"a keçən ukraynalı qapıçı cari mövsüm heyətə düşməkdə çətinlik çəkir.
