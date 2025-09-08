"Qarabağ"ın rəqibi futbolçusunu Türkiyə klubuna satmaqdan imtina edib
Futbol
- 08 sentyabr, 2025
- 16:03
UEFA Çempionlar Liqasında "Qarabağ"la üz-üzə gələcək Niderlandın "Ayaks" klubu futbolçusu Miki Qodtsu Türkiyə təmsilçisi "Beşiktaş"a satmaqdan imtina edib.
"Report" HLN nəşrinə istinadən xəbər verir ki, İstanbul komandası 20 yaşlı hücumçu üçün 10 milyon avrodan çox təklif edib.
Lakin Amsterdam təmsilçisi hazırda oyunçusu ilə yollarını ayırmaq niyyətində deyil. "Beşiktaş" isə təklifi yeniləyə bilər. Türkiyədə transfer dönəmi sentyabrın 12-dək açıqdır.
Qeyd edək ki, Miki Qodts 2024/2025 mövsümündə bütün yarışlarda 47 matçda 8 qol və 7 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun klubla 2029-cu ilin yayınadək müqaviləsi var. "Qarabağ" "Ayaks"la dekabrın 10-da Bakıda üz-üzə gələcək.
Son xəbərlər
17:04
Ermənistan və Slovakiya Bakı ilə İrəvan arasında sülh sazişini müzakirə edibRegion
17:03
Hesablama Palatası: Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 812 manatı ötübMaliyyə
17:02
Azərbaycanda veb səhifəsi olan məktəblərin sayı açıqlanıbİKT
17:00
Bakının Yavər Əliyev küçəsində təmir işlərinə başlanılırİnfrastruktur
16:54
Makedoniya bankları Azərbaycan qazının Mərkəzi Avropaya tranziti üçün interkonnektorun tikintisini maliyyələşdirməyə hazırdırEnergetika
16:52
Azərbaycan millisinin heyətində dəyişikliklər olubFutbol
16:51
Sülh gündəmi Paşinyanı qələbəyə aparır - revanşistlərin sonu çatır - ŞƏRHAnalitika
16:43
Naxçıvanda dövlət əsaslı vəsait qoyuluşlarının 29 % icra olunmasının səbəbləri açıqlanıbMaliyyə
16:43