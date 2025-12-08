Lebron Ceyms NBA-da daha bir uğura imza atıb
- 08 dekabr, 2025
- 12:09
"Los Anceles Leykers"in hücumçusu Lebron Ceyms Milli Basketbol Assosiasiyasında (NBA) daha bir uğura imza atıb.
"Report" xəbər verir ki, 40 yaşlı oyunçu buna "Filadelfiya"nı (112:108) məğlub etdikləri oyunda nail olub.
L.Ceyms müntəzəm mövsümdə ən çox qalibiyyət əldə edən ikinci basketbolçudur.
1015 dəfə buna nail olan təcrübəli idmançı Robert Perişi (1014) geridə qoyub.
Qeyd edək ki, Kərim Abdul Cabbar (1074 qələbə) mütləq rekordçudur.
