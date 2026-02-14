İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    "Kəpəz" klubu heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib

    Futbol
    • 14 fevral, 2026
    • 16:35
    "Kəpəz" klubu heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Gəncə təmsilçisi daha əvvəl də komandanın şərəfini qorumuş Camal Cəfərovun keçidini rəsmiləşdirib. 23 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb.

    Qeyd edək ki, son klubu "Sabah" olan Camal Cəfərov müxtəlif vaxtlarda "sarı-göylər"in formasını geyinib. O, 2023/2024 və 2024/2025 mövsümlərini də məhz "Kəpəz"in heyətində keçirib.

    Camal Cəfərov Misli Premyer Liqası

