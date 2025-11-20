İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    "Kəpəz" ev oyunlarını Yevlax şəhər stadionunda keçirəcək

    Futbol
    • 20 noyabr, 2025
    • 18:28
    Kəpəz ev oyunlarını Yevlax şəhər stadionunda keçirəcək

    "Kəpəz" klubu Misli Premyer Liqasının XIII turundan etibarən ev oyunlarını Yevlax şəhər stadionunda keçirəcək.

    Peşəkar Futbol Liqasından (PFL) "Report"a verilən məlumata görə, "Qəbələ" və "Kəpəz" arasında imzalanmış müqavilənin müddəti tərəflərin qarşılıqlı razılıq əldə etməməsi səbəbindən uzadılmayıb.

    Müqavilənin müddətinin uzadılmamasını, "Kəpəz" klubunun müraciətini, "Karvan-Yevlax" tərəfinin razılıq məktubunu nəzərə alaraq PFL Gəncə təmsilçisinin ev oyunlarını Yevlax şəhər stadionunda keçirməsinə icazə verib.

    Qeyd edək ki, "Kəpəz" bunadək ev matçlarını Qəbələ şəhər stadionunda keçirirdi.

