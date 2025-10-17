"İnter" müdafiəçisi ilə müqavilənin müddətini uzatmaq istəyir
Futbol
- 17 oktyabr, 2025
- 15:08
İtaliyanın "İnter" klubu futbolçusu Federiko Dimarkonun müqaviləsinin müddətini uzatmaq istəyir.
"Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, Milan təmsilçisi 27 yaşlı müdafiəçini komandada saxlamaq niyyətindədir.
İtaliyalı oyunçu ilə İngiltərə və Avropanın bir neçə klubu maraqlanır.
Onun hazırkı sözləşməsi 2027-ci ilin yayınadək qüvvədədir.
Qeyd edək ki, Federiko Dimarko cari mövsüm "İnter"də 8 oyuna çıxıb, 2 qol və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Son xəbərlər
15:16
Orban Putinə Rusiya-ABŞ sammiti üçün şərait yaratmağa hazır olduğunu bildirib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
15:12
Anar Quliyev: "İqlim dəyişikliyi sərhəd tanımır"İnfrastruktur
15:11
Foto
"Baku TV" və "Özbəkistan 24" arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıbMedia
15:08
"İnter" müdafiəçisi ilə müqavilənin müddətini uzatmaq istəyirFutbol
15:04
"Regional" BOKT-un istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıbMaliyyə
15:00
COP29 Prezidenti: Yaşıl dünya naminə həmrəylik nümayiş etdirilməlidirCOP29
15:00
Azərbaycanın vergi orqanlarına 9 ayda 331 mindən çox müraciət daxil olubMaliyyə
14:58
Səfir Bakıdakı Ukrayna Mərkəzini ziyarət edibXarici siyasət
14:54