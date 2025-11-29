İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Fransalı futbolçunun məşq zamanı ayağı sınıb

    Futbol
    • 29 noyabr, 2025
    • 10:42
    Fransanın "Lens" komandasının futbolçusu Conatan Qradinin məşq zamanı ayağı iki yerdən sınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    33 yaşlı fransalı müdafiəçi əməliyyat olunduqdan sonra uzun müddət yaşıl meydanlardan kənar qalacaq.

    Qeyd edək ki, Conatan Qradi 2019-cu ildən "Lens"də çıxış edir. O, komandanın heyətində müxtəlif yarışlarda 192 oyun keçirib, iki qol vurub və 5 məhsuldar ötürmə edib.

    Futbol məşq Sınıq Conatan Qradi
    Lens defender Jonathan Gradit suffers double leg fracture in training

