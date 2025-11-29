Fransalı futbolçunun məşq zamanı ayağı sınıb
Futbol
29 noyabr, 2025
- 10:42
Fransanın "Lens" komandasının futbolçusu Conatan Qradinin məşq zamanı ayağı iki yerdən sınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
33 yaşlı fransalı müdafiəçi əməliyyat olunduqdan sonra uzun müddət yaşıl meydanlardan kənar qalacaq.
Qeyd edək ki, Conatan Qradi 2019-cu ildən "Lens"də çıxış edir. O, komandanın heyətində müxtəlif yarışlarda 192 oyun keçirib, iki qol vurub və 5 məhsuldar ötürmə edib.
