FIFA referisi Əliyar Ağayev "Kristal Pelas" klubunun oyununa təyinat alıb
Futbol
- 17 mart, 2026
- 10:52
FIFA referisi Əliyar Ağayev İngiltərə klubunun iştirakı ilə keçiriləcək qarşılaşmaya təyinat alıb.
"Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, o, UEFA Konfrans Liqasının 1/8 final mərhələsinnin AEK (Larnaka, Kipr) – "Kristal Pelas" (İngiltərə) matçının baş hakimi olacaq.
Ona Zeynal Zeynalovla Akif Əmirəli kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını Elçin Məsiyev yerinə yetirəcək. Niderlandlı Jeroen Manşot VAR, digər həmyerlimiz Nicat İsmayıllı AVAR kimi fəaliyyət göstərəcək.
Qarşılaşma martın 19-da Larnaka şəhərindəki "AEK Arena"da keçiriləcək. İngiltərədəki ilk görüşdə hesab açılmayıb.
11:17
Azərbaycanın ixrac etdiyi neft ucuzlaşıb, qaz isə bahalaşıbMaliyyə
11:15
Adil Məmmədov: "WUF13-ə 30 minə yaxın iştirakçının qatılması gözlənilir"İnfrastruktur
11:13
Azərbaycanın ötən il tədiyyə balansında 1 milyard dollardan çox kəsir olubMaliyyə
11:11
Suraxanının bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
11:11
Monteneqroda kütləvi davaya görə iki Azərbaycan vətəndaşına hökm oxunubHadisə
11:10
Azərbaycan çimərlik güləşi üzrə dünya çempionatı və Dünya Seriyasına ev sahibliyi edəcəkFərdi
11:09
Azərbaycandan ötən il 5 milyard dollar kapital çıxarılıbMaliyyə
11:06
Azərbaycanın cari əməliyyatlar balansının profisiti 25 % azalıbMaliyyə
11:06