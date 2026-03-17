    FIFA referisi Əliyar Ağayev "Kristal Pelas" klubunun oyununa təyinat alıb

    FIFA referisi Əliyar Ağayev Kristal Pelas klubunun oyununa təyinat alıb
    Əliyar Ağayev

    FIFA referisi Əliyar Ağayev İngiltərə klubunun iştirakı ilə keçiriləcək qarşılaşmaya təyinat alıb.

    "Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, o, UEFA Konfrans Liqasının 1/8 final mərhələsinnin AEK (Larnaka, Kipr) – "Kristal Pelas" (İngiltərə) matçının baş hakimi olacaq.

    Ona Zeynal Zeynalovla Akif Əmirəli kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını Elçin Məsiyev yerinə yetirəcək. Niderlandlı Jeroen Manşot VAR, digər həmyerlimiz Nicat İsmayıllı AVAR kimi fəaliyyət göstərəcək.

    Qarşılaşma martın 19-da Larnaka şəhərindəki "AEK Arena"da keçiriləcək. İngiltərədəki ilk görüşdə hesab açılmayıb.

    Aliyar Aghayev to officiate AEK vs Crystal Palace clash

    Son xəbərlər

    11:17

    Azərbaycanın ixrac etdiyi neft ucuzlaşıb, qaz isə bahalaşıb

    Maliyyə
    11:15

    Adil Məmmədov: "WUF13-ə 30 minə yaxın iştirakçının qatılması gözlənilir"

    İnfrastruktur
    11:13

    Azərbaycanın ötən il tədiyyə balansında 1 milyard dollardan çox kəsir olub

    Maliyyə
    11:11

    Suraxanının bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    11:11

    Monteneqroda kütləvi davaya görə iki Azərbaycan vətəndaşına hökm oxunub

    Hadisə
    11:10

    Azərbaycan çimərlik güləşi üzrə dünya çempionatı və Dünya Seriyasına ev sahibliyi edəcək

    Fərdi
    11:09

    Azərbaycandan ötən il 5 milyard dollar kapital çıxarılıb

    Maliyyə
    11:06

    Azərbaycanın cari əməliyyatlar balansının profisiti 25 % azalıb

    Maliyyə
    11:06

    BMT rəsmisi: "Şəhərlər iqlim dəyişiklikləri və texnoloji transformasiya kimi çağırışlarla üzləşir"

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti