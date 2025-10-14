Cənubi Afrika millisi dünya çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazanıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Futbol
    • 14 oktyabr, 2025
    • 22:07
    Cənubi Afrika futbol millisi DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində öz meydanında Ruandaya 3:0 hesabı ilə qalib gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, yığma bu qələbədən sonra dünya çempionatının final mərhələsinə vəsiqəni təmin edib.

    Komanda yer aldığı C qrupunu 18 xalla ilk sırada tamamlayıb. Bununla da Cənubi Afrika seçməsi 2010-cu ildən sonra ilk dəfə mundialın final mərhələsində iştirak etmək hüququ qazanıb.

    Qeyd edək ki, Cənubi Afrika dünya çempionatına vəsiqə qazanan 23-cü komanda olub. Daha əvvəl Meksika, ABŞ, Kanada (hamısı ev sahibi), Yaponiya, İran, Cənubi Koreya, İordaniya, Avstraliya, Özbəkistan, Yeni Zelandiya, Argentina, Ekvador, Braziliya, Kolumbiya, Uruqvay, Paraqvay, Mərakeş, Tunis, Misir, Əlcəzair, Qana və Kabo-Verdenin mundialın final mərhələsində iştirak edəcəyi müəyyənləşmişdi.

