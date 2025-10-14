Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Сборная ЮАР по футболу вышла на ЧМ-2026

    Футбол
    • 14 октября, 2025
    • 22:31
    Сборная ЮАР по футболу вышла на ЧМ-2026

    Сборная ЮАР со счетом 3:0 обыграла команду Руанды в домашнем матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2026 года.

    Как сообщает Report, таким образом ЮАР обеспечила себе путевку на мундиаль.

    Голы забили Таленте Мбата (5-я минута), Освин Апполлис (26) и Эвиденс Макгопа (72).

    Южноафриканцы впервые с 2010 года получила право участвовать в финальном раунде ЧМ. В 2010 году сборная ЮАР участвовала в ЧМ как хозяйка соревнования.

    Сборная ЮАР стала 23-й командой, обеспечившей участие в ЧМ-2026. Ранее это право получили сборные Мексики, США, Канады (все - хозяева), Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира, Ганы и Кабо-Верде.

    футбол ЮАР
    Cənubi Afrika millisi dünya çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazanıb

    Последние новости

    22:46

    Рамиз Мехтиев помещен под домашний арест

    Происшествия
    22:31

    Сборная ЮАР по футболу вышла на ЧМ-2026

    Футбол
    22:16

    В Турции произошло землетрясение магнитудой 4

    В регионе
    22:04
    Фото
    Видео

    Забастовка транспортников в Брюсселе переросла в беспорядки

    Другие страны
    21:56

    Самолет, выполнявший рейс Манчестер–Сингапур, совершил вынужденную посадку в Баку

    Инфраструктура
    21:55

    В ряде районов Киева произошел блэкаут

    Другие страны
    21:39

    В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    21:23

    Трамп заявил о начале реализации второго этапа мирного плана по Газе

    Другие страны
    21:16

    В Товузе поезд сбил выбежавшего на пути человека

    Происшествия
    Лента новостей