Сборная ЮАР по футболу вышла на ЧМ-2026

Сборная ЮАР со счетом 3:0 обыграла команду Руанды в домашнем матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как сообщает Report, таким образом ЮАР обеспечила себе путевку на мундиаль.

Голы забили Таленте Мбата (5-я минута), Освин Апполлис (26) и Эвиденс Макгопа (72).

Южноафриканцы впервые с 2010 года получила право участвовать в финальном раунде ЧМ. В 2010 году сборная ЮАР участвовала в ЧМ как хозяйка соревнования.

Сборная ЮАР стала 23-й командой, обеспечившей участие в ЧМ-2026. Ранее это право получили сборные Мексики, США, Канады (все - хозяева), Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира, Ганы и Кабо-Верде.