"Barselona"nın daha bir futbolçusu "Real"la oyunu buraxa bilər
Futbol
- 24 oktyabr, 2025
- 10:52
İspaniyanın "Barselona" klubunun daha bir futbolçusu La Liqanın X turunda "Real"a qarşı oyunu buraxa bilər.
"Report" "Marca"ya istinadən xəbər verir ki, Frenki de Yonq Kataloniya təmsilçisinin məşqini erkən tərk etməli olub.
Səhhətində problem olan yarımmüdafiəçinin növbəti matçda iştirakı sual altındadır.
"Barselona"da Mark-Andre ter Ştegen, Joan Qarsiya, Dani Olmo və Qavi zədəlidir. Rafinyanın isə növbəti həftəsonu yaşıl meydanlara qayıdacağı gözlənilir.
Qeyd edək ki, "Real" - "Barselona" matçı oktyabrın 26-da, Bakı vaxtı ilə saat 18:15-də start götürəcək.
Son xəbərlər
12:06
Yayda 500 mindən çox turist azad olunmuş ərazilərə səfər edibDigər
12:05
Sahil Babayev: "Azərbaycan və Serbiya 13 sənəd imzalamağa hazırlaşır"Biznes
12:04
Şarl Mişel: Azərbaycan və Ermənistan liderlərində sülh həmişə daha düzgün yanaşmadır fikrinin formalaşdığını hiss edirdim - MÜSAHİBƏXarici siyasət
12:02
Foto
AQTA sanitar-gigiyenik normalara uyğun olmayan heyvan kəsimi və ət satışı məntəqələrinə xəbərdarlıq edibSağlamlıq
12:01
KİV: Avropa İttifaqı "Lukoil" ilə əməliyyatlara qadağa qoya bilərDigər ölkələr
11:59
Türkiyədə qanunsuz miqrantları daşıyan rezin qayıq batıb, yeddi nəfər ölübRegion
11:58
Türkiyəli nazir müavini: Süni intellektdən doğru istifadə edilsə insanlar üçün təhlükə olmayacaqXarici siyasət
11:58
Mikayıl Cabbarov: "Türk dövlətləri müxtəlif platformalarda daim bir-birilərini dəstəkləyirlər"Biznes
11:53