    "Barselona"nın daha bir futbolçusu "Real"la oyunu buraxa bilər

    Futbol
    • 24 oktyabr, 2025
    • 10:52
    Barselonanın daha bir futbolçusu Realla oyunu buraxa bilər
    Frenki de Yonqla

    İspaniyanın "Barselona" klubunun daha bir futbolçusu La Liqanın X turunda "Real"a qarşı oyunu buraxa bilər.

    "Report" "Marca"ya istinadən xəbər verir ki, Frenki de Yonq Kataloniya təmsilçisinin məşqini erkən tərk etməli olub.

    Səhhətində problem olan yarımmüdafiəçinin növbəti matçda iştirakı sual altındadır.

    "Barselona"da Mark-Andre ter Ştegen, Joan Qarsiya, Dani Olmo və Qavi zədəlidir. Rafinyanın isə növbəti həftəsonu yaşıl meydanlara qayıdacağı gözlənilir.

    Qeyd edək ki, "Real" - "Barselona" matçı oktyabrın 26-da, Bakı vaxtı ilə saat 18:15-də start götürəcək.

    Frenki De Yonq Real - Barselona oyunu İspaniya La Liqası

