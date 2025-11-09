Azərbaycanlı hakim-inspektor DÇ-2026-nın oyununa təyinat alıb
Futbol
- 09 noyabr, 2025
- 18:18
Beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektor Asim Xudiyev UEFA-dan növbəti təyinat alıb.
"Report" xəbər verir ki, o, DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində noyabrın 13-də keçiriləcək Norveç-Estoniya görüşünün hakim-inspektoru olacaq.
Qarşılaşma Oslo şəhərində yerləşən "Ullevaal" stadionunda baş tutacaq.
