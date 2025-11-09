İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Azərbaycanlı hakim-inspektor DÇ-2026-nın oyununa təyinat alıb

    Futbol
    • 09 noyabr, 2025
    • 18:18
    Beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektor Asim Xudiyev UEFA-dan növbəti təyinat alıb.

    "Report" xəbər verir ki, o, DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində noyabrın 13-də keçiriləcək Norveç-Estoniya görüşünün hakim-inspektoru olacaq.

    Qarşılaşma Oslo şəhərində yerləşən "Ullevaal" stadionunda baş tutacaq.

    Азербайджанский судья-инспектор получил назначение на матч отборочного этапа ЧМ-2026

