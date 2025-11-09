Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Азербайджанский судья-инспектор получил назначение на матч отборочного этапа ЧМ-2026

    Футбол
    • 09 ноября, 2025
    • 18:33
    Международный судья-инспектор из Азербайджана Асим Худиев получил назначение от УЕФА.

    Как сообщает Report, он будет судьёй-инспектором матча отборочного этапа ЧМ-2026 между Норвегией и Эстонией, который состоится 13 ноября.

    Встреча пройдёт на стадионе "Уллевол" в городе Осло.

    ЧМ-2026 Судья-инспектор УЕФА
    Azərbaycanlı hakim-inspektor DÇ-2026-nın oyununa təyinat alıb

