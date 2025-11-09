Азербайджанский судья-инспектор получил назначение на матч отборочного этапа ЧМ-2026

Международный судья-инспектор из Азербайджана Асим Худиев получил назначение от УЕФА.

Как сообщает Report, он будет судьёй-инспектором матча отборочного этапа ЧМ-2026 между Норвегией и Эстонией, который состоится 13 ноября.

Встреча пройдёт на стадионе "Уллевол" в городе Осло.