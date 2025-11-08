İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad

    Azərbaycan Premyer Liqası: XI turun daha bir oyunu baş tutub

    Futbol
    • 08 noyabr, 2025
    • 20:46
    Azərbaycan Premyer Liqası: XI turun daha bir oyunu baş tutub

    Misli Premyer Liqasında XI turun daha bir oyunu baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, "Turan Tovuz" səfərdə "Zirə"nin qonağı olub.

    Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçirilən qarşılaşma qolsuz bərabərliklə yekunlaşıb.

    Bu nəticədən sonra Tovuz klubu 22 xalla turnir cədvəlinin ilk pilləsində yer alıb. 20 xala malik Bakı təmsilçisi isə dördüncü pillədə qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, turun ötən gün keçirilən görüşlərində "Şamaxı" "İmişli"ni (1:0), "Sumqayıt" "Qəbələ"ni (2:0), "Araz-Naxçıvan" "Karvan-Yevlax"ı (2:1) üstələyib. XI tura noyabrın 9-da yekun vurulacaq.

    "Turan Tovuz" klubu "Zirə" klubu Misli Premyer Liqası
    В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялся очередной матч 11-го тура

    Son xəbərlər

    21:55
    Foto

    Azərbaycan bayrağı Nyu-York səmasına qaldırılıb

    Diaspor
    21:44

    İndoneziya polisi Cakarta məscidindəki partlayışla bağlı dəlillər aşkar edib

    Digər ölkələr
    21:28

    Almaniyada avtobus piyadaları vurub, bir nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    21:25
    Foto

    Hidayət Heydərov VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    21:11
    Foto

    Azərbaycam-Türkiyə Mədəniyyət üzrə Birgə Komissiyasının 5-ci iclası keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    21:03
    Foto

    Şuşada 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə atəşfəşanlıq olub - YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    20:59

    Hərbi paradda bir sıra ölkələrin ordu rəhbərliyi iştirak edib

    Hərbi
    20:56
    Foto
    Video

    Zəfər Günü münasibətilə Bakıda bayram konserti keçirilir

    Daxili siyasət
    20:49
    Foto

    Azərbaycan cüdoçusu Fidan Əlizadə bürünc medal görüşündə uduzub - YENİLƏNİB

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti