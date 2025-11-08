В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялся очередной матч 11-го тура

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялся еще один матч 11-го тура.

    Как сообщает Report, "Туран Товуз" на выезде в Баку встретился с "Зиря".

    Встреча на стадионе спортивного комплекса Зиря завершилась безголевой ничьей.

    После этого результата товузский клуб с 22 очками занимает первое место в турнирной таблице, у бакинцев в активе 20 баллов и четвертая строчка в турнирной таблице.

    Напомним, что в проведенных накануне матчах 11-го тура "Шамахы" обыграл "Имишли" (1:0), "Сумгайыт" - "Габалу" (2:0), а "Араз-Нахчыван" - "Карван-Евлах" (2:1). Итоги тура будут подведены 9 ноября.

