Azərbaycan Kuboku: "Zirə" "Neftçi"ni mübarizədən kənarlaşdırıb
Futbol
- 02 dekabr, 2025
- 21:32
Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda növbəti 1/4 finalçı müəyyənləşib.
"Report"un məlumatına görə, 1/8 final matçında "Neftçi"ni qəbul edən "Zirə" 1:0 hesabı ilə qalib gələrək adını növbəti mərhələyə yazdırıb.
Qolu 116-cı dəqiqədə Junior Martins vurub.
Qəsəbə təmsilçisi növbəti raundda "Difai" – "Sumqayıt" duelinin güclüsü ilə qarşılaşacaq.
Qeyd edək ki, daha əvvəl "Turan Tovuz" 1/4 finala yüksələn ilk komanda olub. 1/8 final mərhələsi dekabrın 4-də başa çatacaq.
Son xəbərlər
22:01
Pentaqon narkotik daşıyan gəmilərə endirdiyi zərbələri qanuni adlandırıbDigər ölkələr
21:36
Misirə vizanın qiyməti artıbDigər ölkələr
21:32
Azərbaycan Kuboku: "Zirə" "Neftçi"ni mübarizədən kənarlaşdırıbFutbol
21:28
Tramp: ABŞ artıq maliyyə cəhətdən Rusiya-Ukrayna müharibəsində iştirak etmirDigər ölkələr
21:10
İsrail Suriya ilə müəyyən şərtlər daxilində razılaşmaya hazırdırDigər ölkələr
20:51
Husilər doqquz filippinli dənizçini azad edəcəklərDigər ölkələr
20:48
Putinin Uitkoff və Kuşnerlə görüşü başlayıbDigər ölkələr
20:34
NATO ölkələrinin XİN rəhbərləri Kiyevə HHM vasitələrinin verilməsini müzakirə edəcəklərDigər ölkələr
20:19