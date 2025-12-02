İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycan Kuboku: "Zirə" "Neftçi"ni mübarizədən kənarlaşdırıb

    Futbol
    • 02 dekabr, 2025
    • 21:32
    Azərbaycan Kuboku: Zirə Neftçini mübarizədən kənarlaşdırıb

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda növbəti 1/4 finalçı müəyyənləşib.

    "Report"un məlumatına görə, 1/8 final matçında "Neftçi"ni qəbul edən "Zirə" 1:0 hesabı ilə qalib gələrək adını növbəti mərhələyə yazdırıb.

    Qolu 116-cı dəqiqədə Junior Martins vurub.

    Qəsəbə təmsilçisi növbəti raundda "Difai" – "Sumqayıt" duelinin güclüsü ilə qarşılaşacaq.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl "Turan Tovuz" 1/4 finala yüksələn ilk komanda olub. 1/8 final mərhələsi dekabrın 4-də başa çatacaq.

