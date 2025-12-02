Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    "Зиря" выбила "Нефтчи" из Кубка Азербайджана по футболу

    Футбол
    • 02 декабря, 2025
    • 21:45
    Зиря выбила Нефтчи из Кубка Азербайджана по футболу

    "Зиря" в бакинском дерби выбила "Нефтчи" из Кубка Азербайджана по футболу на 1/8 финала.

    Как сообщает Report, встреча между двумя столичными командами завершилась со счетом 1:0 в пользу "Зиря".

    В основное время установить победителя не удалось, после чего было назначено дополнительное время. На 116-й минуте Жуниор Мартинс вывел свою команду в 1/4 турнира.

    В следующем раунде "Зиря" встретится с победителем дуэли "Дифаи" - "Сумгайыт".

    Ранее "Туран Товуз" первым получил путевку в четвертьфинал Кубка Азербайджана.

    Кубок Азербайджана футбол ФК "Нефтчи" "Зиря"
    Azərbaycan Kuboku: "Zirə" "Neftçi"ni mübarizədən kənarlaşdırıb
    Elvis

    Последние новости

    21:58

    Зеленский: Украина сейчас, как никогда, близка к миру

    Другие страны
    21:45

    "Зиря" выбила "Нефтчи" из Кубка Азербайджана по футболу

    Футбол
    21:39

    В Пентагоне заявили о законности ударов США по судам наркоторговцев

    Другие страны
    21:22

    Трамп: США более финансово не вовлечены в конфликт РФ и Украины

    Другие страны
    21:06

    Израиль готов к соглашению с Сирией при ряде условий

    Другие страны
    20:44

    Хуситы освободят девять филиппинских моряков затонувшего корабля

    Другие страны
    20:44

    Началась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером

    Другие страны
    20:33

    Главы МИД стран НАТО обсудят 3 декабря предоставление Киеву средств ПВО

    Другие страны
    20:22

    Джаббаров: ОАЭ активно инвестирует проекты возобновляемой энергетики в Азербайджане

    Внешняя политика
    Лента новостей