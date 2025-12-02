"Зиря" выбила "Нефтчи" из Кубка Азербайджана по футболу
Футбол
- 02 декабря, 2025
- 21:45
"Зиря" в бакинском дерби выбила "Нефтчи" из Кубка Азербайджана по футболу на 1/8 финала.
Как сообщает Report, встреча между двумя столичными командами завершилась со счетом 1:0 в пользу "Зиря".
В основное время установить победителя не удалось, после чего было назначено дополнительное время. На 116-й минуте Жуниор Мартинс вывел свою команду в 1/4 турнира.
В следующем раунде "Зиря" встретится с победителем дуэли "Дифаи" - "Сумгайыт".
Ранее "Туран Товуз" первым получил путевку в четвертьфинал Кубка Азербайджана.
