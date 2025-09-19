Şarl Lekler: "Bakı treki mənə çox uyğundur"
Formula 1
- 19 sentyabr, 2025
- 09:00
Bakı treki "Formula 1" üzrə dünya çempionatında çıxış edən "Ferrari" pilotu Şarl Lekler üçün çox uyğundur.
"Report" "Motorsport"a istinadən xəbər verir ki, 27 yaşlı sürücü bu barədə açıqlama verib.
O, şəhər traslarında özünü həmişə güclü hiss etdiyini bildirib:
"Kağız üzərində favorit olmasaq da, Bakıda fəxri kürsüdə yer almışıq. Bu trek mənim üçün çox uyğundur. Şəhər treklərində həmişə özümü güclü hiss etmişəm. Lakin Bakıda əyləc fədakarlıq tələb edir. Ən kiçik təkər kilidlənməsi hər şeyi məhv edir. Bu adrenalin məni çox həyəcandırır".
Qeyd edək ki, bu gün start götürəcək Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.
