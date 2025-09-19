Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Шарль Леклер: Бакинская трасса мне очень подходит

    Трасса в Баку отлично подходит пилоту Ferrari Шарлю Леклеру - участнику чемпионата мира Формулы-1.

    Как сообщает Report со ссылкой на Motorsport, 27-летний гонщик поделился своими впечатлениями о бакинской трассе.

    "Даже если на бумаге мы не фавориты, в Баку нам удавалось подняться на пьедестал почета. Эта трасса мне очень подходит. На городских трассах я всегда чувствовал себя сильным. Но здесь торможение требует самоотверженности - малейшая блокировка колес может все испортить. Этот адреналин действительно впечатляет", - отметил Леклер.

    Напомним, что Леклер выигрывал квалификацию Гран-при Азербайджана 4 года подряд - в 2021-2024гг. При этом монегаск ни разу не выигрывал гонку в Баку.

    Отметим, что Гран-при Азербайджана стартует сегодня и завершится 21 сентября.

