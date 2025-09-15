"Formula 1" komandasının rəhbəri Bakıda yüksək yerlər uğrunda mübarizə aparacaqlarına əmindir
Formula 1
- 15 sentyabr, 2025
- 13:53
"Formula 1" üzrə dünya çempionatında çıxış edən "Williams" komandasının rəhbəri Ceyms Voulz Azərbaycan Qran-prisində yüksək yerlər uğrunda mübarizə aparacaqlarına əmindir.
"Report" "Motorsport"a istinadən xəbər verir ki, funksioner qarşıdakı yarışa kökləndiklərini bildirib.
O, Bakıdakı mərhələdə yaxşı performans göstərə biləcəklərini söyləyib:
"Bizi Bakıdakı yarış gözləyir. Məncə, yaxşı mübarizə apara bilərik. Əminəm ki, sıralama turunda istədiyimiz nəticəni əldə etdikdən sonra həftəsonu orada yüksək yerlər uğrunda mübarizə aparacağıq".
Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 19-21-i aralığında baş tutacaq.
