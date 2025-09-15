"Formula 1" komandasının rəhbəri Bakıda yüksək yerlər uğrunda mübarizə aparacaqlarına əmindir

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    • 15 sentyabr, 2025
    • 13:53
    "Formula 1" üzrə dünya çempionatında çıxış edən "Williams" komandasının rəhbəri Ceyms Voulz Azərbaycan Qran-prisində yüksək yerlər uğrunda mübarizə aparacaqlarına əmindir.

    "Report" "Motorsport"a istinadən xəbər verir ki, funksioner qarşıdakı yarışa kökləndiklərini bildirib.

    O, Bakıdakı mərhələdə yaxşı performans göstərə biləcəklərini söyləyib: 

    "Bizi Bakıdakı yarış gözləyir. Məncə, yaxşı mübarizə apara bilərik. Əminəm ki, sıralama turunda istədiyimiz nəticəni əldə etdikdən sonra həftəsonu orada yüksək yerlər uğrunda mübarizə aparacağıq".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 19-21-i aralığında baş tutacaq.

