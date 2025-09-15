Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Williams настроен на успех на предстоящем Гран-при в Баку

    Формула 1
    • 15 сентября, 2025
    • 14:16
    Williams настроен на успех на предстоящем Гран-при в Баку

    Руководитель команды Williams Джеймс Воулз настроен на успех на предстоящем Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку.

    Как сообщает Report со ссылкой на Motorsport, он заявил о настрое команды на предстоящую гонку, и выразил уверенность в хорошем выступлении на этапе в Баку.

    "Нас ждет гонка в Баку. Я считаю, что мы можем показать хорошую борьбу. Уверен, что после достижения желаемого результата в квалификации, мы будем бороться за высокие места", - сказал он. 

    Напомним, что Гран-при Азербайджана состоится с 19 по 21 сентября.

    "Formula 1" komandasının rəhbəri Bakıda yüksək yerlər uğrunda mübarizə aparacaqlarına əmindir

