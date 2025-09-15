Williams настроен на успех на предстоящем Гран-при в Баку
Формула 1
- 15 сентября, 2025
- 14:16
Руководитель команды Williams Джеймс Воулз настроен на успех на предстоящем Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку.
Как сообщает Report со ссылкой на Motorsport, он заявил о настрое команды на предстоящую гонку, и выразил уверенность в хорошем выступлении на этапе в Баку.
"Нас ждет гонка в Баку. Я считаю, что мы можем показать хорошую борьбу. Уверен, что после достижения желаемого результата в квалификации, мы будем бороться за высокие места", - сказал он.
Напомним, что Гран-при Азербайджана состоится с 19 по 21 сентября.
Последние новости
15:38
Посол Финляндии: Минская группа ОБСЕ давно являлась бесполезной структуройВ регионе
15:35
Каладзе: Наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ не поедут на следующие выборы в ГрузиюВ регионе
15:26
TƏBİB: Летом утонули 26 человекПроисшествия
15:24
МИД Великобритании вызвал посла РФ из-за инцидентов с БПЛА в Польше и РумынииДругие страны
15:24
В ЕС не стали комментировать участие Индии в военных учениях России и БеларусиДругие страны
15:22
Нетаньяху: Израиль и США продолжат совместную борьбу с общими врагамиДругие страны
15:16
США призвали к полному демонтажу иранской ядерной программыДругие страны
15:12
Азербайджан сократил расходы на импорт минерального сырья из Турции на 13,5%Бизнес
15:07