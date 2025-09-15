Williams настроен на успех на предстоящем Гран-при в Баку

Руководитель команды Williams Джеймс Воулз настроен на успех на предстоящем Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на Motorsport, он заявил о настрое команды на предстоящую гонку, и выразил уверенность в хорошем выступлении на этапе в Баку.

"Нас ждет гонка в Баку. Я считаю, что мы можем показать хорошую борьбу. Уверен, что после достижения желаемого результата в квалификации, мы будем бороться за высокие места", - сказал он.

Напомним, что Гран-при Азербайджана состоится с 19 по 21 сентября.