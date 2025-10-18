İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    "Formula 1": Ferstappen ABŞ Qran-prisində sprintdə birinci olub

    Formula 1
    • 18 oktyabr, 2025
    • 22:36
    Formula 1: Ferstappen ABŞ Qran-prisində sprintdə birinci olub

    "Red Bull" pilotu Maks Ferstappen "Formula 1" üzrə ABŞ Qran-prisinin sprint yarışında qalib gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, yarış Texas ştatının Ostin şəhərində keçirilir.

    Britaniyalı Corc Rassel ("Mercedes") ikinci yerdə qərarlaşıb. "Uilyams"dan Karlos Sayns üçüncü olub.

    Ümumi hesabda müvafiq olaraq birinci və ikinci olan avstraliyalı Oskar Piastri və britaniyalı pilot Lando Norris (hər ikisi "McLaren") ilk dövrədə baş verən qəzaya görə sprint yarışını tərk etmək məcburiyyətində qalıblar.

    Bazar günü sıralanma (Bakı vaxtı ilə 01:00) və əsas yarış (23:00) olacaq.

    Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при США "Формулы-1"

