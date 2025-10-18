"Formula 1": Ferstappen ABŞ Qran-prisində sprintdə birinci olub
Formula 1
- 18 oktyabr, 2025
- 22:36
"Red Bull" pilotu Maks Ferstappen "Formula 1" üzrə ABŞ Qran-prisinin sprint yarışında qalib gəlib.
"Report" xəbər verir ki, yarış Texas ştatının Ostin şəhərində keçirilir.
Britaniyalı Corc Rassel ("Mercedes") ikinci yerdə qərarlaşıb. "Uilyams"dan Karlos Sayns üçüncü olub.
Ümumi hesabda müvafiq olaraq birinci və ikinci olan avstraliyalı Oskar Piastri və britaniyalı pilot Lando Norris (hər ikisi "McLaren") ilk dövrədə baş verən qəzaya görə sprint yarışını tərk etmək məcburiyyətində qalıblar.
Bazar günü sıralanma (Bakı vaxtı ilə 01:00) və əsas yarış (23:00) olacaq.
