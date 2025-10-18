Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при США "Формулы-1"
Формула 1
- 18 октября, 2025
- 22:09
Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем спринтерской гонки на 19-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при США.
Как сообщает Report, соревнования проходят в Остине (штат Техас).
Второе место занял британец Джордж Расселл из "Мерседеса". Третьим стал испанец Карлос Сайнс ("Уильямс").
Во время первого круга из-за аварии со спринтерской гонки сошли австралиец Оскар Пиастри и британец Ландо Норрис (оба - "Макларен"), занимающие в общем зачете первое и второе места соответственно.
В воскресенье состоятся квалификация (01:00 по Баку) и основная гонка (23:00).
