    Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при США "Формулы-1"

    Формула 1
    • 18 октября, 2025
    • 22:09
    Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при США Формулы-1

    Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем спринтерской гонки на 19-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при США.

    Как сообщает Report, соревнования проходят в Остине (штат Техас).

    Второе место занял британец Джордж Расселл из "Мерседеса". Третьим стал испанец Карлос Сайнс ("Уильямс").

    Во время первого круга из-за аварии со спринтерской гонки сошли австралиец Оскар Пиастри и британец Ландо Норрис (оба - "Макларен"), занимающие в общем зачете первое и второе места соответственно.

    В воскресенье состоятся квалификация (01:00 по Баку) и основная гонка (23:00).

