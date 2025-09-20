İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    • 20 sentyabr, 2025
    • 20:29
    Formula 1: Azərbaycan Qran-prisinin ikinci günündən - FOTOREPORTAJ

    Bakıda keçirilən "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində ikinci günə yükun vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, ilk olaraq üçüncü sərbəst yürüş təşkil olunub.

    "Maklaren" sürücüsü Lando Norris ən yaxşı nəticəni göstərib.

    Daha "Formula 2"də sprint yarışı gerçəkləşib. "Hıtech TGR"dən Dino Beqanoviç bütün rəqiblərini qabaqlayıb.

    Günün sonunda baş tutan sıralama turunda "Red Bull" pilotu Maks Ferstappen birinci yeri tutub.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.

    Формула 1: Второй день Гран-при Азербайджана - ФОТОРЕПОРТАЖ

