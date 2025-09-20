Формула 1: Второй день Гран-при Азербайджана - ФОТОРЕПОРТАЖ

В Баку завершился второй день Гран-при Азербайджана по "Формуле 1".

Как сообщает Report, сначала была организована третья свободная практика, в которой пилот "Макларена" Ландо Норрис показал лучший результат.

Затем состоялась спринтерская гонка Формулы 2. Дино Беганович из Hitech TGR опередил всех соперников.

В конце дня пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл квалификацию.

Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.