Формула 1: Второй день Гран-при Азербайджана - ФОТОРЕПОРТАЖ
Формула 1
- 20 сентября, 2025
- 20:43
В Баку завершился второй день Гран-при Азербайджана по "Формуле 1".
Как сообщает Report, сначала была организована третья свободная практика, в которой пилот "Макларена" Ландо Норрис показал лучший результат.
Затем состоялась спринтерская гонка Формулы 2. Дино Беганович из Hitech TGR опередил всех соперников.
В конце дня пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл квалификацию.
Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.
