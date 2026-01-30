Власти Сирии и СДС объявили о всеобъемлющем соглашении

Власти Сирии и Сирийские демократические силы (СДС) заявили о заключении всеобъемлющего соглашения, предусматривающего постепенную интеграцию СДС в правительственную армию и государственные институты.

Как передает Report, об этом сообщил министр информации Сирии Хамза аль-Мустафа в соцсети Х.

"В частности соглашение предусматривает полное прегрешение огня между правительственной армией и силами СДС, а также поэтапный процесс интеграции военных и административных структур обеих сторон", - отметил аль-Мустафа.

Соглашение предусматривает вывод военных с линий соприкосновения и развертывание правительственных войск в городах Хасаке и Камышлы, в то время как СДС сохранит организационную целостность в составе трех бригад подконтрольных сирийской армии. Еще одна бригада будет создана в Кобани (Айн-аль-Араб) в провинции Алеппо.

В свою очередь, спецпосланник США по Сирии Том Барак назвал соглашение между Дамаском и СДС "историческим шагом" на пути к национальному примирению и стабилизации страны.