    Власти Сирии и СДС объявили о всеобъемлющем соглашении

    • 30 января, 2026
    • 15:09
    Власти Сирии и СДС объявили о всеобъемлющем соглашении

    Власти Сирии и Сирийские демократические силы (СДС) заявили о заключении всеобъемлющего соглашения, предусматривающего постепенную интеграцию СДС в правительственную армию и государственные институты.

    Как передает Report, об этом сообщил министр информации Сирии Хамза аль-Мустафа в соцсети Х.

    "В частности соглашение предусматривает полное прегрешение огня между правительственной армией и силами СДС, а также поэтапный процесс интеграции военных и административных структур обеих сторон", - отметил аль-Мустафа.

    В рамках договоренностей правительственные войска будут развернуты в городах Хасаке и Камышлы, в то время как СДС сохранит организационную целостность в составе трех бригад сирийской армии.

    Соглашение предусматривает вывод военных с линий соприкосновения и развертывание правительственных войск в городах Хасаке и Камышлы, в то время как СДС сохранит организационную целостность в составе трех бригад подконтрольных сирийской армии. Еще одна бригада будет создана в Кобани (Айн-аль-Араб) в провинции Алеппо.

    В свою очередь, спецпосланник США по Сирии Том Барак назвал соглашение между Дамаском и СДС "историческим шагом" на пути к национальному примирению и стабилизации страны.

