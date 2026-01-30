Цена золота на споте опустилась ниже $5000 за унцию, серебра - ниже $100

Цена золота в пятницу опустилась ниже отметки в $5000 за унцию, серебра - ниже $100 за унцию на фоне укрепления доллара США.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что американская валюта дорожает на ожиданиях объявления следующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) президентом США Дональдом Трампом. Индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,35%.

Спотовая цена золота в ходе торгов в пятницу опускалась до $4992,05 за унцию, ее снижение достигало 7,5%. Стоимость февральских фьючерсов на драгметалл на Comex снизилась на 6,4%, до $4985 за унцию.

Золото подорожало до пикового уровня в $5594,82 накануне, после чего начался откат рынка. Несмотря на это, повышение цены драгметалла в этом месяце составляет более 15%, что является максимумом с 1999 года.

Спотовая цена серебра упала на 14,1%, до $99,77 за унцию. Накануне серебро обновило рекорд, достигнув отметки в $121,64 за унцию. Повышение его цены в январе составляет порядка 42% - это рекордная динамика.

Цена платины на спотовом рынке в пятницу упала на 15,7%, до $2216,55 за унцию, палладия - на 13,4%, до $1737,5 за унцию.

Трамп объявил накануне о намерении назвать имя нового председателя ФРС в пятницу. По информации западных СМИ, президент остановил свой выбор на бывшем члене совета управляющих американского ЦБ Кевине Уорше.

Уорш имеет репутацию "ястреба" в борьбе с инфляцией, хотя в последние месяцы он придерживается позиции Трампа о необходимости снижения базовой ставки.