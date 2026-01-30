Из Поти в Баку запустили скоростной блок-поезд

Сегодня в грузинском порту Поти состоялась церемония запуска скоростного блок-поезда Поти-Баку с участием руководства ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и АО "Грузинские железные дороги".

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, на мероприятии была обозначена важность запуска нового экспресс-поезда и отмечено, что эта услуга позволит грузовладельцам экономить не только на времени, но и на хранении грузов и порожних контейнеров в терминалах.

Блок-поезд, который будет курсировать по маршруту Поти-Баку, соединит порты Черного моря с портами и терминалами Азербайджана и одновременно станет упрощенной логистической услугой, которая позволит грузовладельцам получать контейнеры из Поти в Баку и обратно в установленные сроки и без каких-либо задержек.