Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    Из Поти в Баку запустили скоростной блок-поезд

    Инфраструктура
    • 30 января, 2026
    • 14:59
    Из Поти в Баку запустили скоростной блок-поезд

    Сегодня в грузинском порту Поти состоялась церемония запуска скоростного блок-поезда Поти-Баку с участием руководства ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и АО "Грузинские железные дороги".

    Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, на мероприятии была обозначена важность запуска нового экспресс-поезда и отмечено, что эта услуга позволит грузовладельцам экономить не только на времени, но и на хранении грузов и порожних контейнеров в терминалах.

    Блок-поезд, который будет курсировать по маршруту Поти-Баку, соединит порты Черного моря с портами и терминалами Азербайджана и одновременно станет упрощенной логистической услугой, которая позволит грузовладельцам получать контейнеры из Поти в Баку и обратно в установленные сроки и без каких-либо задержек.

    Азербайджанские железные дороги АО «Грузинские железные дороги» Черное море Поти блок-поезд
    Фото
    Poti–Bakı ekspres blok-qatarı yola salınıb
    Ты - Король

    Последние новости

    15:38

    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" узнал соперника по плей-офф

    Футбол
    15:37

    В Казахстане представлен первый проект новой Конституции

    В регионе
    15:34
    Фото

    АЖД обсудили взаимодействие с логистическими компаниями и портами Грузии

    Инфраструктура
    15:31

    Две партии Франции выдвинули вотумы недоверия Лекорню из-за госбюджета - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:15

    Евро подешевело к доллару после публикации статистики крупнейших стран еврозоны

    Финансы
    15:10

    Информационное агентство Report открыло Балканское бюро

    Медиа
    15:09

    Власти Сирии и СДС объявили о всеобъемлющем соглашении

    Другие страны
    14:59
    Фото

    Из Поти в Баку запустили скоростной блок-поезд

    Инфраструктура
    14:55

    Цена золота на споте опустилась ниже $5000 за унцию, серебра - ниже $100

    Финансы
    Лента новостей