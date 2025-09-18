İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    III MDB Oyunlarında Azərbaycanı 6 stolüstü tennisçi təmsil edəcək

    Fərdi
    • 18 sentyabr, 2025
    • 12:04
    III MDB Oyunlarında Azərbaycanı 6 stolüstü tennisçi təmsil edəcək

    III MDB Oyunlarında Azərbaycanı 6 stolüstü tennisçi təmsil edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, Adil Əhmədzadə, Onur Quluzadə, Rüstəm Hacılı, Mərziyyə Nurmətova, Aylin Əsgərova və Yağmur Məmmədli məşqçilər Elnur Hidayətzadə və Ramil Cəfərovun rəhbərliyi altında yarışda bacarığını göstərəcək.

    İdmançılar komanda, şəxsi, qoşa və qarışıq-qoşa növlərdə mübarizə aparacaqlar.

    Stolüstü tennis yarışları sentyabrın 26-dan 29-dək Qəbələ Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunacaq.

    Qeyd edək ki, III MDB Oyunları bu il sentyabrın 28-dən oktyabrın 8-dək Azərbaycanın yeddi şəhərində – Gəncə, Yevlax, Mingəçevir, Qəbələ, Şəki, Göygöl və Xankəndidə təşkil olunacaq. Yarışın açılış mərasimi sentyabrın 28-də, bağlanış mərasimi isə oktyabrın 8-də Gəncə şəhər stadionunda baş tutacaq.

    III MDB Oyunları stolüstü tennis Qəbələ

    Son xəbərlər

    12:23

    Fazil Mustafa: Şuşada diplomatik protokol məkanının yaradılması vacibdir

    Daxili siyasət
    12:19

    Zelenski Britaniya ilə 100 illik tərəfdaşlıq müqaviləsini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    12:11

    Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində dəyirmi masa keçiriləcək

    Energetika
    12:11

    COP29 komandası Afrika üçün iqlim fəaliyyətlərini müzakirə edib

    COP29
    12:07

    Oktyabrda Gürcüstanda Tbilisi Maliyyə Sammiti keçiriləcək

    Maliyyə
    12:07

    Şuşada keçirilən diplomatik görüşlər dünyaya regionda yeni reallıqların yarandığı mesajını verir - RƏY

    Xarici siyasət
    12:07

    Bakıya əlavə yol-patrul naryadları cəlb olunub

    Hadisə
    12:06

    Yeni təmayül tədris modelinin pilot qaydada tətbiqinə başlanılıb

    Elm və təhsil
    12:06

    FIFA reytinqi: Azərbaycan millisi daha iki pillə geriləyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti