На III Играх СНГ Азербайджан представят 6 игроков в настольный теннис.

Как сообщает Report, Адиль Ахмедзаде, Онур Гулузаде, Рустам Гаджилы, Марзия Нурметова, Айлин Аскерова и Ягмур Мамедли продемонстрируют свои навыки на соревнованиях под руководством тренеров Эльнура Хидаятзаде и Рамиля Джафарова.

Спортсмены будут соревноваться в командных, личных, парных и смешанных парных разрядах.

Соревнования по настольному теннису будут проходить с 26 по 29 сентября в Олимпийском спортивном комплексе Габалы.

Отметим, что III Игры СНГ в этом году пройдут с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана – Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемония открытия соревнований состоится 28 сентября, а церемония закрытия – 8 октября на городском стадионе Гянджи.