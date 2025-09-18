Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    На III Играх СНГ Азербайджан представят 6 игроков в настольный теннис

    • 18 сентября, 2025
    • 12:36
    На III Играх СНГ Азербайджан представят 6 игроков в настольный теннис

    На III Играх СНГ Азербайджан представят 6 игроков в настольный теннис.

    Как сообщает Report, Адиль Ахмедзаде, Онур Гулузаде, Рустам Гаджилы, Марзия Нурметова, Айлин Аскерова и Ягмур Мамедли продемонстрируют свои навыки на соревнованиях под руководством тренеров Эльнура Хидаятзаде и Рамиля Джафарова.

    Спортсмены будут соревноваться в командных, личных, парных и смешанных парных разрядах.

    Соревнования по настольному теннису будут проходить с 26 по 29 сентября в Олимпийском спортивном комплексе Габалы.

    Отметим, что III Игры СНГ в этом году пройдут с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана – Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемония открытия соревнований состоится 28 сентября, а церемония закрытия – 8 октября на городском стадионе Гянджи.

    III Игры стран СНГ настольный теннис
    III MDB Oyunlarında Azərbaycanı 6 stolüstü tennisçi təmsil edəcək

