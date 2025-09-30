İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    III MDB Oyunları: Azərbaycan taekvondoçuları daha 11 medal qazanıblar

    Fərdi
    • 30 sentyabr, 2025
    • 19:27
    III MDB Oyunları: Azərbaycan taekvondoçuları daha 11 medal qazanıblar

    Bu gün Mingəçevir şəhərində yerləşən "Kür" Olimpiya Tədris-İdman Mərkəzində III MDB Oyunları çərçivəsində taekvondo yarışları başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, ikinci yarış günündə 11 idmançımız mükafatçılar sırasında yer alıb.

    Təmsilçilərimizdən Vasif Səlimov 68 kq çəki dərəcəsində qızıl medala layiq görülüb.

    Digər 10 taekvondoçumuz - Səmərrux Osmanova, Zemfira Həsənzadə (hər ikisi 49 kq), Nigar Abdullayeva, Leyla Bəşirova (hər ikisi 57 kq), Fuad Məhərrəmli, Məhəmməd Həsənli (hər ikisi 58 kq), Zemfira Aslanova, Nərmin Ənsəri (hər ikisi 67 kq), Rza Əsədli (80 kq) və Xan Məmmədzadə (+87 kq) çıxışını bürünc medalla başa vurub.

    Beləliklə, taekvondoçularımız III MDB Oyunlarını 22 medalla başa vurdular.

    III MDB Oyunları taekvondo

    Son xəbərlər

    19:41

    İlham Əliyev: Bir çox ölkələrin enerji təhlükəsizliyinə öz töhfəmizi vermişik

    Energetika
    19:40

    Azərbaycan və İtaliya prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    19:38

    İrəvanda tikiş sexində partlayış olub, yaralananlar var

    Region
    19:38

    İlham Bayramov: "Naxçıvanda su ehtiyatlarının azalması ilə bağlı xüsusi layihələr hazırlanır"

    İnfrastruktur
    19:38

    Tramp Rusiyanı yenidən "kağız pələng" adlandırıb

    Digər ölkələr
    19:35

    Azərbaycan Prezidenti: İqtisadi sahədə İtaliya bizim üçün birinci ticarət tərəfdaşıdır

    Xarici siyasət
    19:31

    Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan və İtaliya əsl strateji tərəfdaşlardır

    Xarici siyasət
    19:27
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycan taekvondoçuları daha 11 medal qazanıblar

    Fərdi
    19:25
    Foto

    Azərbaycan və İtaliya prezidentlərinin geniş tərkibdə görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti