III Игры СНГ: Азербайджанские тхэквондисты завоевали еще 11 медалей
Индивидуальные
- 30 сентября, 2025
- 19:56
Сегодня в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" в Мингячевире завершились соревнования по тхэквондо в рамках III Игр СНГ.игра
Как сообщает Report, во второй день соревнований 11 наших спортсменов вошли в число призеров.
Наш представитель Васиф Селимов был удостоен золотой медали в весовой категории 68 кг. Остальные 10 тхэквондистов - Самаррух Османова, Земфира Гасанзаде (обе 49 кг), Нигяр Абдуллаева, Лейла Баширова (обе 57 кг), Фуад Магеррамли, Магомед Гасанли (оба 58 кг), Земфира Асланова, Нармин Ансари (обе 67 кг), Рза Асадли (80 кг) и Хан Мамедзаде (+87 кг) завершили свои выступления с бронзовыми медалями.
Таким образом, наши тхэквондисты завершили III Игры СНГ с 22 медалями.
