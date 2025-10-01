III MDB Oyunları: Azərbaycan təmsilçisi gümüş medal qazanıb
Fərdi
- 01 oktyabr, 2025
- 10:21
Azərbaycan III MDB Oyunlarında daha bir gümüş medal qazanıb.
"Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, üzgüçü Süleyman İsmayılzadə ikinci yeri tutub.
O, 800 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzməkdə uğurlu çıxış edib. Rusiyalı Aleksandr Filipets qızıl, onun həmyerlisi Boqdan Toropkin bürünc mükafata sahib çıxıb.
