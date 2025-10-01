III MDB Oyunları: Azərbaycan təmsilçisi gümüş medal qazanıb

İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    • 01 oktyabr, 2025
    • 10:21
    Azərbaycan III MDB Oyunlarında daha bir gümüş medal qazanıb.

    "Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, üzgüçü Süleyman İsmayılzadə ikinci yeri tutub.

    O, 800 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzməkdə uğurlu çıxış edib. Rusiyalı Aleksandr Filipets qızıl, onun həmyerlisi Boqdan Toropkin bürünc mükafata sahib çıxıb.

