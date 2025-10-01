Азербайджан завоевал еще одну серебряную медаль на III Играх СНГ
- 01 октября, 2025
- 10:50
Азербайджан завоевал еще одну серебряную медаль на III Играх СНГ.
Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, пловец Сулейман Исмаилзаде занял второе место.
Он успешно выступил в плавании вольным стилем на дистанции 800 м.
Представитель РФ Александр Филипец завоевал золото, а его соотечественник Богдан Торопкин - бронзу.
