İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Hacı Əliyev: "Güləşçilərin III MDB Oyunlarındakı nəticələri o qədər də pis deyil"

    Fərdi
    • 04 oktyabr, 2025
    • 13:02
    Hacı Əliyev: Güləşçilərin III MDB Oyunlarındakı nəticələri o qədər də pis deyil

    III MDB Oyunlarında güləşçilərin qazandıqları nəticələr o qədər də pis deyil.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, bunu Azərbaycan Güləş Federasiyasının sərbəst güləş üzrə koordinatoru Hacı Əliyev açıqlamasında deyib.

    O, turnirdə güləşçilərin yüksək nəticələr əldə edəcəyinə inandığını da bildirib:

    "Hər kəs istəyər ki, nəticələr daha yaxşı olsun, qızıl medallar çox olsun. Amma bu, idmandır, burada həm məğlubiyyət var, həm də qələbə. Yarış ölkəmizdə keçirildiyi üçün idmançılarımız azarkeşlərdən daha çox dəstək gördülər və bu baxımdan rəqiblərindən üstün idilər. Daha yaxşı nəticə göstərə bilərdilər, amma təəssüf ki, gözlədiyim nəticə alınmadı. Düşünürəm ki, əldə olunan nəticələr də o qədər də pis deyil. Sabah isə 5 sərbəst güləşçimiz çıxış edəcək. Əlbəttə, səhvlər var, amma onların təkrarlanmaması üçün üzərində işləməliyik".

    Təcrübəli idmançı bu il həm dünya, həm də Avropa çempionatında güləşçilərin yanında olduğunu söyləyib:

    "Bizim Avropa çempionlarımız var ki, burda da mübarizə aparırlar. Amma onların yarısı sabah çıxış edəcək. Yaxşı nəticə gözləyirdim, amma alınmadı. Yenə də qeyd etmək lazımdır ki, bunlar yeniyetmə güləşçilərdir. Əgər böyüklər olsaydı, bu nəticəni ciddi səhv kimi qiymətləndirmək olardı. Yeniyetmələr isə təcrübəsizdir, çox səhv edirlər və bu da onların yaşı ilə bağlıdır. Mənə elə gəlir ki, onlar bir neçə ilə özlərini tam formalaşdıracaqlar. Bizim də əsas məqsədimiz yeniyetmələrə dəstək olmaqdır. Mən istəyirəm ki, onlar mənim qazandığımdan da daha çox nəticə qazansınlar".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan güləşçiləri ötən gün yeddi medal qazazanıblar.

    III MDB Oyunları Hacı Əliyev Azərbaycan güləşçiləri

    Son xəbərlər

    13:41

    Rusiya ordusu Ukraynanın Sumı vilayətində sərnişin qatarını atəşə tutub

    Digər ölkələr
    13:32

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın oğlanlardan ibarət qılıncoynadanları bürünc medalı təmin edib

    Fərdi
    13:31

    İsrail və HƏMAS arasında danışıqlar sabah Misirdə keçiriləcək

    Digər ölkələr
    13:22

    Türkiyədə kimya zavodunda partlayış olub, ölənlər var

    Region
    13:20

    AMB: Azərbaycanda qaz istehsalı üzrə ödәniş daxilolmaları 165 milyon manat azalıb

    Maliyyə
    13:18

    "Real"ın sabiq futbolçusu Messinin çıxış etdiyi komandaya keçəcək

    Futbol
    13:09
    Foto

    Azərbaycanın daha bir cüdoçusu bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    13:02

    Hacı Əliyev: "Güləşçilərin III MDB Oyunlarındakı nəticələri o qədər də pis deyil"

    Fərdi
    12:48

    FHN MDB Oyunlarında avarçəkmə yarışlarının təhlükəsizliyi ilə bağlı gücləndirilmiş rejimdə işləyir

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti