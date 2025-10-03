İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Azərbaycan güləşçisi III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    • 03 oktyabr, 2025
    • 19:02
    Azərbaycan güləşçisi III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Azərbaycanın sərbəst güləşçisi III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıb.

    "Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşı zəbər verir ki, 71 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Nihad Abasov fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.

    O, finalda Rusiya təmsilçisi Zubair Baqilova qalib gəlib.

    Azərbaycanın 3 güləşçisi III MDB Oyunlarında medal qazanıb.

    "Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Nəzrin Əhmədli (46 kq) və Hacıhüseyn Əhmədzadə (51 kq) gümüş, Hüseyn Rzazadə (45 kq) isə bürünc medala sahib çıxıblar.

    Qeyd edək ki, Gəncə Olimpiya Kompleksində təşkil olunan güləş yarışlarına oktyabrın 7-də yekun vurulacaq.

    III Игры СНГ: 4 азербайджанских борца завоевали медали
    3rd CIS Games: Four Azerbaijani wrestlers win medals

    Foto

    Foto
    Foto

