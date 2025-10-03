Azərbaycan güləşçisi III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB
Fərdi
- 03 oktyabr, 2025
- 19:02
Azərbaycanın sərbəst güləşçisi III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıb.
"Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşı zəbər verir ki, 71 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Nihad Abasov fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.
O, finalda Rusiya təmsilçisi Zubair Baqilova qalib gəlib.
Azərbaycanın 3 güləşçisi III MDB Oyunlarında medal qazanıb.
"Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Nəzrin Əhmədli (46 kq) və Hacıhüseyn Əhmədzadə (51 kq) gümüş, Hüseyn Rzazadə (45 kq) isə bürünc medala sahib çıxıblar.
Qeyd edək ki, Gəncə Olimpiya Kompleksində təşkil olunan güləş yarışlarına oktyabrın 7-də yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
19:16
Ərdoğan və Tramp arasında telefon danışığı olubRegion
19:13
"Araz-Naxçıvan" VII turun açılış matçında qələbə qazanıbFutbol
19:08
Foto
III MDB Oyunları: Azərbaycan karateçiləri bu gün 3 qızıl, 2 gümüş, 4 bürünc medal qazanıblar - YENİLƏNİB-2Fərdi
19:05
Sabiq səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev vəfat edibDaxili siyasət
19:02
Foto
Video
Azərbaycan güləşçisi III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİBFərdi
19:00
Azərbaycan güləşçisi: "Finalda bir səhv ucbatından rusiyalı rəqibimə məğlub oldum"Fərdi
18:49
Yevlaxda sosial şəbəkədə qeyri-etik paylaşımlar edən şəxs həbs olunubHadisə
18:46
Foto
AMADA III MDB Oyunlarında maarifləndirmə fəaliyyətini davam etdirirFərdi
18:43