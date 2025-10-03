Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Индивидуальные
    • 03 октября, 2025
    • 19:17
    III Игры СНГ: 4 азербайджанских борца завоевали медали

    Четыре азербайджанских борца завоевали медали на III Играх стран СНГ.

    Как сообщает корреспондент Report, Нихад Аббасов (71 кг) завоевал золотую медаль в финальном поединке с представителем России Зубаиром Багиловым.

    Назрин Ахмедли (46 кг) и Гаджигусейн Ахмедзаде (51 кг) завоевали серебряные медали, а Гусейн Рзазаде (45 кг) - бронзовую.

    Отметим, что соревнования по борьбе, организованные в Олимпийском комплексе Гянджи, завершатся 7 октября.

