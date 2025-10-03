III Игры СНГ: 4 азербайджанских борца завоевали медали
Индивидуальные
- 03 октября, 2025
- 19:17
Четыре азербайджанских борца завоевали медали на III Играх стран СНГ.
Как сообщает корреспондент Report, Нихад Аббасов (71 кг) завоевал золотую медаль в финальном поединке с представителем России Зубаиром Багиловым.
Назрин Ахмедли (46 кг) и Гаджигусейн Ахмедзаде (51 кг) завоевали серебряные медали, а Гусейн Рзазаде (45 кг) - бронзовую.
Отметим, что соревнования по борьбе, организованные в Олимпийском комплексе Гянджи, завершатся 7 октября.
Последние новости
19:19
ЦАХАЛ заявил об уничтожении 20 боевиков ХАМАС при попытке атаковать жителей ГазыДругие страны
19:17
Фото
III Игры СНГ: 4 азербайджанских борца завоевали медалиИндивидуальные
19:16
Казахстан в ближайшие пять лет увеличит добычу газа на 15 млрд кубометровВ регионе
19:15
III Игры СНГ: 5 азербайджанских боксеров вышли в финалИндивидуальные
19:13
Трамп позвонил Эрдогану, чтобы обсудить ситуацию в ГазеДругие страны
19:06
Экс-министр здравоохранения Огтай Ширалиев скончалсяВнутренняя политика
19:03
Совет ЕС продлил санкции против связанных с РФ лиц и организацийДругие страны
19:03
В Баку демонтированы конструкции, мешавшие пешеходамИнфраструктура
19:02