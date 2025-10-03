ЦАХАЛ заявил об уничтожении 20 боевиков ХАМАС при попытке атаковать жителей Газы Другие страны

Фото III Игры СНГ: 4 азербайджанских борца завоевали медали Индивидуальные

Казахстан в ближайшие пять лет увеличит добычу газа на 15 млрд кубометров В регионе

III Игры СНГ: 5 азербайджанских боксеров вышли в финал Индивидуальные

Трамп позвонил Эрдогану, чтобы обсудить ситуацию в Газе Другие страны

Экс-министр здравоохранения Огтай Ширалиев скончался Внутренняя политика

Совет ЕС продлил санкции против связанных с РФ лиц и организаций Другие страны

В Баку демонтированы конструкции, мешавшие пешеходам Инфраструктура