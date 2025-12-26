Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Brent подорожала до $62,32 за баррель

    Цены на нефть незначительно повысились в пятницу на фоне слабой активности торгов и завершают неделю максимальным ростом с конца октября. Накануне торги не проводились, поскольку биржи США и Европы были закрыты по случаю Рождества.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $62,32 за баррель, что на $0,08 (0,13%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

    Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,07 (0,12%), до $58,42 за баррель.

    С начала этой недели цены на Brent и WTI выросли более чем на 3%.

    Трейдеры следят за ситуацией вокруг Венесуэлы после введения США режима блокады в отношении всех подсанкционных нефтяных танкеров, направляющихся в страну или покидающих ее.

