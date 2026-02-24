Нефть держится у семимесячных максимумов перед переговорами США и Ирана

Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Энергетика
    • 24 февраля, 2026
    • 09:14
    Цены на нефть выросли в ходе азиатских торгов во вторник, удерживаясь чуть ниже семимесячных максимумов, достигнутых в предыдущую сессию.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    По состоянию на 11:22 фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,8% до $72,04 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть WTI также прибавили 0,8% до $66,81 за баррель.

    Оба контракта достигли почти семимесячных максимумов в предыдущую сессию, но закрылись незначительно ниже.

    Рынки остаются в напряжении в преддверии третьего раунда переговоров по ядерной программе между Вашингтоном и Тегераном, запланированных на четверг в Женеве. Напряженность остается высокой с прошлой недели на фоне признаков возможной эскалации. США вывели часть несущественного персонала посольства из Бейрута, что подчеркивает опасения, что дипломатия может потерпеть неудачу и спровоцировать конфликт.

