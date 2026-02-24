Запущен официальный сайт Совета мира
- 24 февраля, 2026
- 08:45
Запущен официальный сайт Совета мира (boardofpeace.org - ред.).
Как передает Report, об этом сообщили в организации.
Отмечается, что учредителями Совета мира выступили 26 государств, в числе которых и Азербайджан. Создание платформы направлено на информирование о деятельности структуры, ее инициативах, а также проектах в сфере международного сотрудничества, диалога и укрепления мира.
На сайте размещена информация о целях Совета, его членах, текущих программах и планируемых мероприятиях.
