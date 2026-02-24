Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    НАНА завтра рассмотрит вопрос членства Рамиза Мехдиева

    Внутренняя политика
    • 24 февраля, 2026
    • 09:24
    НАНА завтра рассмотрит вопрос членства Рамиза Мехдиева

    Национальная академия наук Азербайджана завтра рассмотрит вопрос об исключении Рамиза Мехдиева из числа действительных членов НАНА.

    Как стало известно Report, вопрос включен в повестку заседания Президиума НАНА, которое состоится 25 февраля.

    Вторым пунктом повестки дня является годовой отчет НАНА.

    Напомним, Рамиз Мехдиев обвиняется по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем) УК АР. Он находится под домашним арестом.

    В рамках данного уголовного дела также арестованы председатель ПНФА Али Керимли, его советник Мамед Ибрагим, бывший руководитель секретариата НАНА и экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров.

    Рамиз Мехдиев НАНА
    Sabah AMEA-da Ramiz Mehdiyevin məsələsinə baxılacaq

    Последние новости

    09:44
    Фото

    В Астаре изъято почти 80 кг марихуаны, замаскированной под салат-латук

    Бизнес
    09:34
    Видео

    МЧС призвало соблюдать правила безопасности при разведении праздничных костров

    Происшествия
    09:33

    Фон дер Ляйен и Кошта прибыли в Украину

    Другие страны
    09:32

    Казахстан направил около $2 млн на изучение и сохранение Каспия

    Экология
    09:24

    НАНА завтра рассмотрит вопрос членства Рамиза Мехдиева

    Внутренняя политика
    09:21

    "Карабах" проведет ответный матч в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    09:18

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.02.2026)

    Финансы
    09:17

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.02.2026)

    Финансы
    09:14

    Нефть держится у семимесячных максимумов перед переговорами США и Ирана

    Энергетика
    Лента новостей