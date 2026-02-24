НАНА завтра рассмотрит вопрос членства Рамиза Мехдиева

Национальная академия наук Азербайджана завтра рассмотрит вопрос об исключении Рамиза Мехдиева из числа действительных членов НАНА.

Как стало известно Report, вопрос включен в повестку заседания Президиума НАНА, которое состоится 25 февраля.

Вторым пунктом повестки дня является годовой отчет НАНА.

Напомним, Рамиз Мехдиев обвиняется по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем) УК АР. Он находится под домашним арестом.

В рамках данного уголовного дела также арестованы председатель ПНФА Али Керимли, его советник Мамед Ибрагим, бывший руководитель секретариата НАНА и экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров.