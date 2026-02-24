Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Китай внес 20 японских организаций в список экспортного контроля

    Другие страны
    • 24 февраля, 2026
    • 08:57
    Китай внес 20 японских организаций в список экспортного контроля

    Китайские власти внесли 20 японских организаций в список компаний и объединений, торговля с которыми подлежит экспортному контролю.

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

    Как уточняется в распространенном заявлении, указанное решение вступает в силу с момента его оглашения в соответствии с национальным законодательством. Эти меры касаются Mitsubishi Heavy Industries Shipbuilding, Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines, Mitsubishi Heavy Industries Marine Machinery & Equipment, Mitsubishi Heavy Industries Engine & Turbocharger, Mitsubishi Heavy Industries Maritime Systems, Kawasaki Heavy Industries Aerospace Systems Company, KAWAJU Gifu Engineering, Fujitsu Defense & National Security, IHI Power Systems, IHI Master Metal, IHI Jet Service, IHI Aerospace, IHI Aero Manufacturing, IHI Aerospace Engineering, NEC Network and Sensor Systems, NEC Aerospace Systems, Japan Marine United Corporation, JMU Defense Systems, National Defense Academy of Japan и Japan Aerospace Exploration Agency.

    Как уточняется, торговые компании и физические лица не имеют права продавать перечисленным организациям товары двойного назначения, а любая текущая деятельность подобного рода "должна быть немедленно прекращена". В "особых случаях", когда поставки для них "действительно необходимы", требуется направить заявку на рассмотрение в Минкоммерции КНР.

