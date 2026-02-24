Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    ИБР выделил Азербайджану свыше $400 млн на развитие сельского хозяйства

    Финансы
    • 24 февраля, 2026
    • 09:02
    Совет исполнительных директоров Исламского банка развития (ИБР) одобрил выделение Азербайджану средств в размере 436,67 млн долларов США для повышения продуктивности сельского хозяйства.

    Как сообщает Report со ссылкой на ИБР, средства будут направлены на значительное сокращение потерь оросительной воды и содействие устойчивому развитию сельских территорий в соответствии с национальными приоритетами Азербайджана до 2030 года.

    Проект также будет способствовать "зеленому" росту, укреплению климатической устойчивости и обеспечению долгосрочной продовольственной безопасности.

    Азербайджан является членом ИБР с 1992 года, его доля в капитале банка составляет 0,13%.

    Совокупный объем утвержденного финансирования для Азербайджана со стороны Группы ИБР на конец 2024 года составил 1,298 млрд долларов США на 81 проект. Из этой суммы основная часть - 1,106 млрд долларов - выделена на проектное финансирование 35 инициатив. Еще 185,8 млн долларов направлены на 20 операций по торговому финансированию, 4,4 млн долларов - на 23 проекта в рамках технической помощи, а 1,6 млн долларов - на три инициативы специальной помощи.

    Отметим, что Группа ИБР проведет в Баку с 16 по 19 июня 2026 года 51-е Ежегодное собрание Совета управляющих и ряд мероприятий.

