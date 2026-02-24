СМИ: Экс-посла Британии в США Мандельсона освободили из-под стражи под залог

Бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон вышел из-под стражи под залог на фоне расследования о злоупотреблении должностными полномочиями из-за возможной передачи конфиденциальных правительственных сведений скандальному финансисту Джеффри Эпштейну.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News.

В то же время полиция Лондона фактически подтвердила информацию об освобождении подходящего под описание Мандельсона человека: "72-летний мужчина, арестованный по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, был отпущен под залог до завершения дальнейшего расследования. Он был задержан по месту жительства в Камдене (лондонский район - ред.) в понедельник, 23 февраля, и доставлен на допрос в один из полицейских участков Лондона", - говорится в заявлении столичной полиции.

Отмечается, что правоохранительные органы не могут предоставить дополнительную информацию, чтобы не нанести ущерб ходу расследования.